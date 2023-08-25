10 Metrelik Sondaj Kuyusundan Kurtarılan Minik Yamaç Sağlığına Kavuştu

Isparta'nın Atabey ilçesinde 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç Metin, 5 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından sağlığına kavuştu. Hastanede tedavi gören Yamaç, annesiyle birlikte yemek yedi, oyuncaklarla oynadı ve çizgi film izledi.

10 metrelik sondaj kuyusundan 5 saatte çıkartılan Minik Yamaç sağlığına kavuştu

Annesiyle birlikte hastanede yemek yedi, oyuncaklarla oynadı, çizgi film izledi

ISPARTA - Oyun oynadığı esnada 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki minik Yamaç hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Dün akşam saatlerinde Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Harmanören beldesinde bulunan kendilerine ait tarlaya ailesi ile birlikte giden Yamaç Metin (2), oyun oynadığı esnada tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kepçe ile kuyunun bulunduğu alana doğru tünel kazarak küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin 5 saatlik hummalı çalışmaları sonucu küçük Yamaç kazılan tünelden İSAK ekiplerinin kucağında alkışlar eşliğinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Isparta Şehir Hastanesinde kaldırılan küçük Yamaç tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük çocuğun hastane bulunan oyuncaklarla oynaması ve hastane koridorundaki neşeli halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Minik Yamaç taburcu olduktan hemen sonra annesinin kucağında yemek yiyerek çizgi film izledi.

Kurtarma çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür eden Annesi Fatmanur Metin babası Erol Metin "Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İSAK'A çok teşekkür ederiz. Yamaç sağ salim elimizde" şeklinde konuştu.