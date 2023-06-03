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03 Haziran 2023 Star Yayın Akışı

03 Haziran 2023 Star Yayın Akışı

Yaşam Haberleri

03 Haziran 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ömer

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Yüz Yıllık Mucize

09:45 En Güzel Bölüm

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İyi Olan Kazansın

22:00 İyi Olan Kazansın

23:45 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / Yaşam

Çöp Adam Ömer Star Yaşam Haberler

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