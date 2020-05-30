Yasakta site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 TL ceza BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye, toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 15 kentte sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısından sonra başladı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman sitesinin bahçesinde 9 kişinin voleybol oynadığı ihbarını aldı. Adrese giden ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, voleybol oynayan 9 kişiye, 3 bin 150'şer TL'den toplam 28 bin 350 TL ceza kesti.

Kaynak: DHA