Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Güncel

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı Tokat'ta, yasaklı ırk köpekleri 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahsa 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

TOKAT (İHA) - Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

TOKAT - Tokat'ta, yasaklı ırk köpekleri 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahsa 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri yapılan ihbarı değerlendirdi. Çamdere köyünde 2 adet dogo arjantin ırklı yasaklı köpek bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yasaklı ırk iki köpek bulunduğu yerden alınarak Tokat Belediyesi barınağına teslim edildi. Köpekleri sahibine 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahıs hakkında 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Para Cezası, Türk Lirası, Tokat, Köpek, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title