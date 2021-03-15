Yasaklar geri mi gelecek?
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Yasaklar geri mi gelecek?

15.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:37
Yasaklar geri mi gelecek?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da yasaklar geri mi gelecek, merak edildi. Peki, yasaklar geri mi gelecek?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Yasaklar geri mi gelecek şeklinde merak edilen sorular cevabını buluyor.

YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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