Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
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Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatta yeni dönem başlıyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu taşınan toplu ulaşım araçlarında, normalleşme ile ortaya çıkacak manzara ise uzmanları endişelendiriyor. Öte yandan bireysel araç trafiğinin artmasının da trafikte yeni bir kriz yaratması bekleniyor.

27.05.2020 08:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını sınırlı sayıda insan kullanırken, normalleşme ile ortaya çıkacak manzara ise uzmanları endişelendiriyor. Yeni dönemde kentteki trafik sıkışıklığının krize dönüşeceği vurgulanırken, İstanbul Valiliği acil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı.

İstanbul'da, şu an için Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu taşınan toplu ulaşım araçlarında, normalleşme ile ortaya çıkacak manzara ise uzmanları endişelendiriyor.

YENİ SALGIN RİSKİ TAŞIYOR

Uzmanlara göre pandemi döneminde, yüzde 85'in üzerinde yolcu kaybı yaşanan toplu ulaşım araçlarında, eskiye dönüş sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkması ve yeni bir salgın riski anlamına geliyor.

Ancak aynı uzmanlara göre toplu ulaşımdaki yolcu sınırlamasının normalleşme döneminde de sürdürülmesi imkansız.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; özel araç tercihinde yüzde 15'lik artış yaşanacağı ve kentteki trafik sıkışıklığının önümüzdeki dönemde krize dönüşeceği ortak kanaat olarak vurgulanırken, İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu ise acil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı.

ULAŞIM KRİZİ

İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu'nu başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Karantinanın kalktığı tüm şehirlerde bireysel araçlara yöneliş, toplu taşımadan kaçış söz konusu.

Toplu taşıma ve trafikteki duruma yönelik her hafta ölçümler yapıyoruz. Günler geçtikçe yolcu, yolculuk ve araç sayısında artış yaşanıyor" dedi. İstanbul'da 4 milyon 200 bine yakın araç bulunduğunun dile getiren Prof. Dr. Ilıcalı, "Normalleşme ile özel araç yöneliminde yüzde 15'lik artış ve beraberinde çok ciddi trafik sıkışıklığı bekliyoruz.

Toplu ulaşımdaki kişi sayısında yarı yarıya azalma olabilir. Normal zamanda, trafik sıkışıklığının yüzde 85'i otomobil kaynaklı. Yüzde 15'lik ilave artış demek. 15 kilometre saat olan trafik hızının iki katına çıkması anlamına geliyor. 15 kilometrelik bir mesafeyi bir saat yerine iki saatte gideceğiz.

Bunun adı ulaşım krizi demektir. Toplu taşımanın insan sağlığını riske atmadan mutlaka eskisi gibi cazip hale getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor

Güncel Manşet

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