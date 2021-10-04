Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 15. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan kızını korumak için Çağatay'a karşı hamle alır. Ender ise geçmişten gelen kişinin peşindedir. Yıldız, Ender'in de yardımıyla Çağatay'ın peşine düşer ama Çağatay'ın yaptığı büyük bir jest, kafasındaki şüphelerin silinmesini sağlar. Ancak yaşadığı bir tesadüf Yıldız'ın gözünü açmasını sağlayacaktır…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender, Çağatay'ın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kumru'nun bir anlık dikkatsizliği en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır. Yıldız'a Doğan'ın yanında gelen bir mesaj, Doğan'ın aradıklarını bulmasına yardımcı olacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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