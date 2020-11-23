Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma son bölüm izle!

Her bölümü ile izleyiciyi şaşırtmayı başaran Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma son bölüm izle!

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma son bölüm izle!

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE!