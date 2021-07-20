Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı

FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'da ayrılık haberlerinin ardından bu kez transfer haberi geldi. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alacak.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Berk Oktay ile başlayan ayrılıklar, dizinin sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade ile devam etmişti. Ayrılık haberleriyle konuşulan Yasak Elma bu sefer transfer haberiyle gündem oldu.

HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAĞI BELLİ DEĞİL

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak.

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.