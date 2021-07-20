Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı

Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'da ayrılık haberlerinin ardından bu kez transfer haberi geldi. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alacak.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Berk Oktay ile başlayan ayrılıklar, dizinin sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade ile devam etmişti. Ayrılık haberleriyle konuşulan Yasak Elma bu sefer transfer haberiyle gündem oldu.

HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAĞI BELLİ DEĞİL

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak.

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Kadir Doğulu Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasak Elma'ya taze kan! Biran Damla Yılmaz dizinin kadrosuna katıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 21:17:54. #1.14#

title