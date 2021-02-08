Yasak Elma Şahika öldü mü? 8 Şubat Yasak Elma Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika Ekinci öldü mü?

Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yasak Elma Şahika öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor? Şahika Ekinci öldü mü? Yasak Elma dizisi Şahika ölecek mi?

İzleyiciler Yasak Elma'nın son bölümünde Şahika Ekinci'nin ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki, Yasak Elma Şahika Ekinci öldü mü? Yasak Elma Şahika Ekinci diziden mi ayrılacak? Yasak Elma Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Son durum nedir?

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan Yasak Elma dizisinden ayrılıklar yaşanmaya başlandı. İlk olarak Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan diziden ayrıldı. Henüz Şahika karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yayınlanan 96. yeni bölüm fragmanında, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın, önce bayıldığı ardından ise öldüğü söylendi. Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım istediği görülen fragman sonrası sosyal medyada ortalık karıştı. Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden ayrılıp ayrılmadığı sorularını akla getiren fragmandaki ölüm olayının, 1 Şubat akşamı (bu akşam) yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor. Yasak Elma Şahika karakteri bu bölümde Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) karakterinin ikram ettiği zehirli şarap sonrasında yere yığıldı. Karakterin ölüp ölmediği konusunda bir bilgi henüz ulaşmadı.

8 ŞUBAT PAZARTESİ YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Yeni fragmanda izlediğimiz kadarıyla Şahika'nın ölüp ölmediği hakkında kesin bilgiye ulaşamıyoruz. Fakat dizide önceki bölümlerde olduğu gibi bazı sürprizler olabilir. Hep birlikte yeni bölümde neler olacak göreceğiz.

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILACAK MI?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söylemesi Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'ın tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Ayrılık kararının Cevadzade'nin yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam araya girmesiyle ertelendiği konuşulmuştu. Ancak yayınlanan son fragman ile akıllara yeniden diziden ayrılacağı sorularını getirdi.