Yasak Elma oyuncular kimler? Yasak Elma izle! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda?
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Yasak Elma oyuncular kimler? Yasak Elma izle! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda?

13.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:41
Yasak Elma oyuncular kimler? Yasak Elma izle! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda?

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma oyuncular kimler? Yasak Elma izle! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan Yasak Elma oyuncular kimler? Yasak Elma izle! Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma hangi kanalda?

YASAK ELMA OYUNCULAR KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

YASAK ELMA İZLE!

FOX TV ekranlarında 102. bölümüyle yayınlanacak olan Yasak Elma dizisi her Pazartesi yayınlanıyor.

YASAK ELMA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA HANGİ KANALDA?

Yasak Elma Her Pazartesi günleri saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA?

Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisi Fox Tv kanalında yayınlanıyor.

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