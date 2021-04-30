Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade'nin çekim esnasında görevini yardımcısına devrederek Eda Ece ile sohbet eden yönetmenle tartışıp seti terk ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayda adı geçen Eda Ece, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür. Ben, Şevval ve PR ekibimiz o gün setten çıktıktan sonra, sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir" dedi.

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor. Yasak Elma'nın 109'nın bölüm fragmanında Şahika rolünü canlandıran Nesrin Cavadzade için bir cenaze töreni düzenleniyor. Senaryo gereği diziden ayrıldığı düşünülen oyuncunun aslında sette yönetmenle kavga ettiği bunun üzerine de diziye veda ettiği ileri sürüldü.

YÖNETMENLE TARTIŞIP SETİ TERK ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma'nın yönetmeni Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı. Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.

"SOHBETLE SUÇLANMAK BENİ GÜLDÜRDÜ"

Çıkan iddialarda adı geçen Eda Ece ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları yazdı: "Diğer oyuncuyla "sohbet" ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor, ünlü mizahçılardan Vedat Özdemiroğlu, Yasak Ayva diye bir komedi bölüm özeti yazmıştı Uykusuz'da, yerlere yatmıştık adeta. Bahsi geçen kimse bu kadar çocuk değildir. Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür. Gerginliğe gerek yoktur… Ben, Şevval, PR ekibimiz o gün setten çıktıktan sonra, sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir. Bilgim ve ilgim yoktur. Bir suç değil, anlaşmazlıktan başka bir şey olmamıştır. 110 bölüm başarılı bir iş yapmak, her yiğidin harcı olmadığı gibi yiğitlerde değil, bu sürekli haberi yapıp Twitter yorumlarına maruz bırakılan şahane kadınların başarısıdır. Bizim dedikodulara ihtiyacımız yoktur. Herkes üstüne düşen görevi zaten her zaman başarıyla yapmıştır."

Eda Ece, dizinin 5. sezonunun çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili iddialar için de kararı yapım şirketini ve kanalın vereceğini söyledi.