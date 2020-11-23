Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

23.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:16
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Yasak Elma dizisinde "Ender" karakterine hayat veren Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Kırmızılar içinde poz veren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'da "Ender" karakterini canlandıran Şevval Sam, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

47 yaşındaki Sam'ın kırmızı dekolteli ceketi ve kırmızı kürkü büyük beğeni topladı. Sam'ın takipçileri, "Aşık olunacak kadın" ve "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?" şeklinde övgü dolu mesajlar attı.

KADIN OYUNCULARA DEKOLTE GİYDİRİLMESİ ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Yasak Elma'da kadın oyunculara fazla dekolte giydirilmesi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Kadın oyuncuların sürekli göğüs dekolteli kostümlerle sahnelerinin olması izleyicileri isyan ettirmişti.

İlgili Haberler

Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor
Şevval Sam anne yadigârını yenileniyor
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı
Hugh Grant da Covid 19'a yakalanmış: 'Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu'
Hugh Grant da Covid 19'a yakalanmış: "Sanki göğsümde kocaman bir adam oturuyordu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Turan Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can Şafak Sezer Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 21:16:03. #1.14#
title