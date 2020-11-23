Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Yasak Elma dizisinde "Ender" karakterine hayat veren Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Kırmızılar içinde poz veren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'da "Ender" karakterini canlandıran Şevval Sam, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

47 yaşındaki Sam'ın kırmızı dekolteli ceketi ve kırmızı kürkü büyük beğeni topladı. Sam'ın takipçileri, "Aşık olunacak kadın" ve "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?" şeklinde övgü dolu mesajlar attı.

KADIN OYUNCULARA DEKOLTE GİYDİRİLMESİ ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Yasak Elma'da kadın oyunculara fazla dekolte giydirilmesi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Kadın oyuncuların sürekli göğüs dekolteli kostümlerle sahnelerinin olması izleyicileri isyan ettirmişti.