Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

22.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:05
Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Pazartesi akşamı FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Yasak Elma dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın çekimlerinin nerede yapıldığı merak edildi. Peki, Yasak Elma nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Yasak Elma nerede çekiliyor? Çukur hangi mahallede ve hangi semtte çekiliyor?

YASAK ELMA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yasak Elma dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Çubuklu bölgesindeki Hidiv Kasrı'nda yapılmaktadır. Dizinin çoğu sahnesi burada çekiliyor fakat bazı sahneleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi yerlerde de çekilebiliyor. Bunlara ek olarak dizideki Sinan'ın evi Cihangir bölgesinde bulunmaktadır.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

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