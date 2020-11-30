Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm izle!

Yasak Elma dizisi 86. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 87. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisinesunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

YASAK ELMA 86. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding'in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay'da bulacağını sanır.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.