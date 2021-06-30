Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi!
FOX TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'da oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Lila karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman oyunculuğu ile de beğeni topluyor. Peki, Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hayatı ve biyografisi nedir?
1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.Peki, Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyuncu ilk olarak Show TV'de yayınlanan Çarpışma adlı dizide rol aldı (Kadir'in kız kardeşi rolünde). Daha sonra bir sinema filminde rol alan oyuncu, 2017 yılında çekilen ve Yağız Alp Akaydın yönetmenliğindeki 'Kötü Çocuk' filminde, Neşe karakterini canlandırdı.