Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi!

Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

FOX TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'da oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Lila karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman oyunculuğu ile de beğeni topluyor. Peki, Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hayatı ve biyografisi nedir?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.Peki, Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyuncu ilk olarak Show TV'de yayınlanan Çarpışma adlı dizide rol aldı (Kadir'in kız kardeşi rolünde). Daha sonra bir sinema filminde rol alan oyuncu, 2017 yılında çekilen ve Yağız Alp Akaydın yönetmenliğindeki 'Kötü Çocuk' filminde, Neşe karakterini canlandırdı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 23:24:46. #1.14#

title