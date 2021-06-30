Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman biyografisi!

FOX TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'da oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Lila karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman oyunculuğu ile de beğeni topluyor. Peki, Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hayatı ve biyografisi nedir?