Yasak Elma Kumru'nun annesi kimdir? Yasak Elma'ya giren oyuncu 2022: Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında?

Yasak Elma Kumru'nun annesi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak Elma'ya giren oyuncu olan Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında?

YASAK ELMA KUMRU'NUN ANNESİ KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde Kumru'nun annesi rolünde olan isim Şebnem Dönmez'dir.

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez 90'lı yıllarda başlayan sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde icra ettiği sunuculuk kariyerine; ilerleyen yıllarda oyunculuğu ekleyerek, başarılı dizi ve film projelerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

2004 yılında özgün senaryosu ve iddialı kadrosu ile akıllara kazınan Neredesin Firuze'de, 2006 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde başrol olarak yer aldı.

2010 yılında Küçük Sırlar ile tekrar seyirci ile bir araya gelmiştir. 2012 yılında Kuzey Güney'de Melda karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan Medcezir'de Sude karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında Avlu dizisindeki başarılı performansının ardından, 2020 yılında Zemheri'de Mehveş karakteri ile beğeni toplamıştır.

Sanatçı, 2021 yılı şubat ayında, dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic'in Türkiyeli sanatçılara yaptığı açık çağrı sonucunda, Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen Akış/Flux isimli sergiye performans yapmak üzere davet edilmiştir.

Sanatçı; kadın olmanın, zamana karşı, yaşlanmaya karşı hissettiklerinin ve bu konuda yaşadığı ve kolektiften alana akan tüm sıkıntıları hissedeceği özgür bir enerji alanında 6 gün boyunca günde 8 saat performans alanından hiç ayrılmadan hayatının en ilginç deneyimlerinden birini yaşamıştır. İçinden geçtiği derinlikleri ve tüm duyguları seyirciyle birlikte yaşamayı deneyimlemiştir. Seyircinin yüksek ilgisi ve Bayan Kontür'ü gerçekleştirirken yaşadıkları, sanatçıya performans sanatında çok farklı ufuklara ulaşma ilhamı vermiştir.

2021 sezonunda Son Yaz projesinde Serap karakteri ile sevenleri ile tekrar buluşacaktır. Şebnem Dönmez, 15 televizyon dizisinde ve 8 sinema filminde yer almıştır.

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