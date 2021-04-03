Yasak Elma Hasan Ali öldü mü? Yasak Elma 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Yeni bölümünde Yasak Elma heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek.3 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. İşte, Yasak Elma izle! 3 Nisan Yasak Elma son bölüm fragmanını izle! Yasak Elma son bölüm full izle!
Pazartesi günleri, saat 20.00'da yayınlanan Yasak Elma Hasan Ali öldü mü? Yasak Elma 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan Ali, Çağatay'ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali'yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer'i kestirir.
YASAK ELMA HASAN ALİ ÖLÜYOR MU?
Pazartesi günleri FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 104.bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Hasan Ali karakterinin son bölümde yaralanması akıllara Hasan Ali ölüyor mu? Sorusunu akıllara getirdi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Şafak Pekdemir
Can Nergis
Berk Oktay
Erdal Özyağcılar
Gülenay Kalkan
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz