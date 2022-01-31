Yasak Elma Feyza kim? Ece Dizdar kimdir? Yasak Elma Feyza gerçek adı nedir? Ece Dizdar kaç yaşında, nereli? Ece Dizdar dizileri ve filmleri!

Yasak Elma 'Feyza' Ece Dizdar kimdir? sorusunun yanıtı diziseverler tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Ece Dizdar kaç yaşında, nereli? Ece Dizdar dizileri ve filmleri!

YASAK ELMA FEYZA KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde Feyza karakterini canlandıran isim Ece Dizdar olarak karşımıza çıkıyor.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan Dizdar, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajlarını üstlendi. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapıyor.

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