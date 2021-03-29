Yasak Elma Feride kim? Yasak Elma Feride gerçek adı ne? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir?

Pazartesi günleri FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma Feride kim? Yasak Elma Feride gerçek adı ne? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu eşi kim?

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında? Yasak Elma Feride kim? Yasak Elma Feride gerçek adı ne?

YASAK ELMA FERİDE KİM?

Yasak Elma yeni sezonuna dahil olan Feride karakteri merak ediliyor. Peki, Yasak Elma Feride kim? Yasak Elma Feride gerçek adı ne? Feride karakterini başarılı oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu canlandırmakta.

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

26 Nisan 1959 doğumlu Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.