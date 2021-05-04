Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'de dikkat çeken gönderme

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bir veda yaşandı. Dizide Şahika rolünü canlandıran Nesrin Cavadzade için bir cenaze törene düzenlendi. O anlarda sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapan Cavadzade, rol arkadaşının videosunu paylaşarak "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" dedi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi. Cansu'nun yalıdaki partiye düzenlediği silahlı saldırıda ölen kişinin Şahika olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'nın 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ise Şahika için cenaze töreni yapıldı.

"ŞAHİKA'NIN ARDINDAN DÖKÜLEN GERÇEK GÖZYAŞI"

Yasak Elma'nın en kritik karakterlerinden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade ise dün akşam yayınlanan son bölümle diziye veda etti. Dizideki cenaze sahnesinin ekrana gelmesiyle veda paylaşımı yerine manidar bir gönderme yapan Cavazade, "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla dizi setinde tabut başında ağlayan menajer ve oyuncu Hayati Akbaş'ın görüntülerini paylaştı.