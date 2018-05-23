Yasak Elma Dizisinde Yaşanan Olay Sosyetik Güzel Siren Ertan'ı Akıllara Getirdi
Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşanan sahte davet krizi, akıllara 2000 yılında aynı olayı yaşayan sosyetik güzel Siren Ertan'ı getirdi. Dizinin bu olayı yeniden gündeme getirmesi Ertan'ı kızdırdı.
Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi sosyete tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin son bölümde çekilen bir sahne, akıllara 18 yıl önce Siren Ertan'ın yaşadığı bir olayı getirdi.
SENARYOYA İLHAM OLDU
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Şevval Sam'ın oynadığı 'Ender', eski eşi 'Halit' (Talat Bulut) ve genç karısı 'Yıldız'ın (Eda Ece) cemiyetteki itibarını zedelemek istedi. Hayali bir davet organize edip davetiye gönderdi. Sosyeteye girmeye çalışan 'Yıldız' bu oyuna geldi. Olmayan geceye gitti. Fotoğrafları çekildi. Günlerce dalga konusu oldu.
OLAYIN AYNISINI SİREN ERTAN YAŞAMIŞTI
Siren Ertan ile o zamanki eşi Ercan Canmutlu'ya 2000 yılında haritada var olmayan Tanganika'nın kralının taç giyme töreni için davetiye gönderilmişti. Çift, hayali ülkenin İstanbul Fahri Konsolosluğu tarafından çağrıldıklarını sandı. Resepsiyona uygun giyindiler, Maçka'daki 5 yıldızlı otele gittiler. Her şeyin düzmece olduğunu anladıklarında vakit çok geçti. Fotoğrafları çekildi. Sosyete bu hayali krallığı ve baloyu yıllarca konuştu!
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Ben de merakla haberi okudum ya tiii bana da yazik :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dolar olmuş 4, 85 İYİ UYKULAR TÜRKİYEM.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Dizi hayali bi uğraş çöpCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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MERKEZ BANKASI VE HÜKÜMET ACİLEN İSTİFA ETMELİ DEVALÜASYON U DA YAŞATTILAR İNSANA DOLAR 4,85 3 HAFTADA 4.TEN NEREYE İSTİFA EDİN ARTIK YETERRRCevap Yaz 8 3 Yayından KaldırCCCC: işte tam işbirlikçiler gibi konuşuyosun o beğenmediğn devleti ve başındakileri yıkamadılar dolarla tehdit ediyolar senin gibiler de hükümett istifaa höllöölöö hölööllöö diye çığırtkanlık yapıyolar her zaman köstek olun zaten2 2 Yayından Kaldır