Yasak Elma dizisinde sürpriz gelişme! Ayrılığı resmen duyurdu
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Yasak Elma dizisinde sürpriz gelişme! Ayrılığı resmen duyurdu

Yasak Elma dizisinde sürpriz gelişme! Ayrılığı resmen duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinin yıldızı Berk Oktay, "Bir ölü bir yaralı var" diyerek başrol karakterlerinden birinin öleceğini açıklamış ancak isim vermemişti. Diziye veda edecek isim belli oldu

Nesrin Cavadzade, "Şahika karakterinin dizideki durumu senaryoda olması gerektiği gibi gidiyor. Türk izleyicisi Şahika gibi bir karakter olmadan yapabilir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz efsaneler ölmez" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar konuşulmaya devam ederken Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından 'Şahika'nın ölümünü doğruladı.

Cavadzade, 'Şahika'nın musalla taşına konmuş tabutunun görüntüsünü paylaşarak 'Allah taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın' diyerek diziye veda eden ismin kendisi olduğunu doğruladı.

Kaynak: Snob Magazin

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