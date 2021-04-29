Yasak Elma dizisinde sürpriz gelişme! Ayrılığı resmen duyurdu

Yasak Elma dizisinin yıldızı Berk Oktay, "Bir ölü bir yaralı var" diyerek başrol karakterlerinden birinin öleceğini açıklamış ancak isim vermemişti. Diziye veda edecek isim belli oldu