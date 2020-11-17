Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Yıldız, Ender ve Şahika ile tartışan Halit merdivenlerden düştü. Kafasını demirlere çarpan Halit hayatını kaybetti.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 85. bölümüyle ekrana geldi.

HALİT ÖLÜYOR

Yalıya gelen Yıldız'ı kovmak isteyen Halit, eski eşine şiddet uygulayarak yere düşürdü. Ancak kavgayı gören Ender ve Şahika'nın araya girmesiyle arbede büyüdü. O anlarda ise Halit merdivenlerden düşerek kanlar içinde kaldı. Dizide 85. bölümdür başrol oynayan Talat Bulut da son bölümle birlikte veda etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasak Elma'nın 86. bölüm fragmanında ise Halit gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, polis Halit Argun'un ölümünün ardından soruşturma başlatıyor. Olayın şüphelileri olarak ifadeleri alınan Yıldız, Ender ve Şahika ise yaşananın bir kaza olduğu sözler sarf ediyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmakiçin ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'lesürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar.

Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirdi.