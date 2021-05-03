Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 109. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Yasak Elma full HD Canlı izle!

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YASAK ELMA 109. BÖLÜM ÖZETİ

Şahika'nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya'dır. Ender, Kaya'ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur. Hasan Ali ise Şahika'nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız'ın birlik olma vakti gelmiştir.

YASAK ELMA 108. SON BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA 109. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!