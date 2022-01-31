Yasak Elma Caner kim? Yasak Elma 'Caner' Barış Aytaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasak Elma Caner kim ve Yasak Elma Ender'in kardeşi kim sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisi oyuncuları ve karakterleri merak uyandırdı. Sevilen dizide Ender'in kardeşi olarak dikkat çeken Caner karakteri araştırılıyor.Yasak Elma 'Caner' Barış Aytaç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Barış Aytaç'ın hayat verdiği karakter hakkında bilgiler...

YASAK ELMA CANER KİMDİR?

Ender'in erkek kardeşdir. Hiçbir vasfı yoktur. Tembeldir. Hazırdan yemeğe bayılır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Kime ne iyilik yapacağını bilir. Kendine çok güvenir ve beğenir. Kendini ve Ender'i elit görür. Komik ve esprilidir. Caner karakterini Barış Aytaç canlandırmaktadır.

BARIŞ AYTAÇ KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. 2011 yılında rol aldığı Gün akşam Oldu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Barış Aytaç; Gülümse Yeter, Acil Aşk Aranıyor, Tutar Mı Tutar, Aşkın Dili Yok, Boynu Bükükler, Aramızda Kalsın ve Evlerden Biri dizilerinde rol almıştır. Kadrosunda Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Kalp Atışı dizisinde Fatih karakterini canlandırmıştır.

Barış Aytaç'ın Oynadığı Diziler

Yasak Elma/ Caner/ 2018

Kalp Atışı/ Fatih/ 2017

Gülümse Yeter/ Emre/ 2016

Acil Aşk Aranıyor/ Özgür/ 2015-2016

Tutar mı Tutar/ Efe/ 2015

Boynu Bükükler/ Doruk/ 2014

Aramızda Kalsın/ Taylan/ 2013-2014

Evlerden Biri/ Erdal/ 2012

Gün Akşam Oldu/ 2011

Delibal/ Onur/ 2015

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