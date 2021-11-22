Yasak Elma 'Çağatay' Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, boyu kaç?
Yasak Elma dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Yasak Elma 'Çağatay' Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, boyu kaç? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sevilen dizide Çağatay karakteri yeni sezonda ön plana çıktı. Berk Oktay'ın hayat verdiği Çağatay karakteri Kumru ile olan yasak aşk ile gündem oldu. İşte Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay hakkında bilgiler..
Yasak Elma'Çağatay' Berk Oktay kimdir? sorusunun ynaıtı merak ediliyor. Berk Oktay, Yasak Elma'nın yeni sezonunda ilgi odağı olan karaktere hayat veriyor. Yıldız'ın eşi olan Çağatay karakteri Kumru ile olan yasak aşk ile dizinin gündemine oturdu. İşte Berk Oktay'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
YASAK ELMA ÇAĞATAY KİMDİR?
Çağatay Yıldız'la olan evliliğinden sıkılıp bir maceraya atıldığında olayın bu raddeye geleceğini düşünmemiştir. Yaptığı hata yüzünden ailesi dağılınca bir süre yaşadığı pişmanlıkla boğuşur. Ancak Yıldız'ın Doğan ile anılması onun tüm fikirlerini değiştirir çünkü o sevdiği insanı paylaşabilecek biri değildir. Hayatındaki kadın her kimse, Çağatay onun hayatının gözdesi olmalıdır. Yıldız'ın başka birisiyle olma fikri, kendi yaptıklarını hafifletiyordur.
BERK OKTAY KİMDİR?
İşte 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Oktay'ın hayatı Yasak Elma oyuncuları arasında rol alan Berk Oktay, Çağatay karakterine hayat veriyor. 28 Ekim 1982 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Oktay, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Benim Hala Umudum Var, İlişki Durumu: Karışık, Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır.
Berk Oktay'ın Oynadığı Diziler
- İlişki Durumu: Karışık/Can Tekin/2015
- İlişki Durumu: Evli/Can Tekin/2016
- Tatlı Bela Fadime/Levent/2007
- Akasya Durağı/Murat/2008
- Arka Sokaklar/Sinan/2009
- Alev Alev/Murat/2012
- Benim Hala Umudum Var/Hakan/2013
- Aşktan Kaçılmaz/Berzan/2014
- Savaşçı/Kaan/2017
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