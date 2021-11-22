Yasak Elma 'Çağatay' Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, boyu kaç?

Yasak Elma'Çağatay' Berk Oktay kimdir? sorusunun ynaıtı merak ediliyor. Berk Oktay, Yasak Elma'nın yeni sezonunda ilgi odağı olan karaktere hayat veriyor. Yıldız'ın eşi olan Çağatay karakteri Kumru ile olan yasak aşk ile dizinin gündemine oturdu. İşte Berk Oktay'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

YASAK ELMA ÇAĞATAY KİMDİR?

Çağatay Yıldız'la olan evliliğinden sıkılıp bir maceraya atıldığında olayın bu raddeye geleceğini düşünmemiştir. Yaptığı hata yüzünden ailesi dağılınca bir süre yaşadığı pişmanlıkla boğuşur. Ancak Yıldız'ın Doğan ile anılması onun tüm fikirlerini değiştirir çünkü o sevdiği insanı paylaşabilecek biri değildir. Hayatındaki kadın her kimse, Çağatay onun hayatının gözdesi olmalıdır. Yıldız'ın başka birisiyle olma fikri, kendi yaptıklarını hafifletiyordur.

BERK OKTAY KİMDİR?

İşte 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Oktay'ın hayatı Yasak Elma oyuncuları arasında rol alan Berk Oktay, Çağatay karakterine hayat veriyor. 28 Ekim 1982 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Oktay, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Benim Hala Umudum Var, İlişki Durumu: Karışık, Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır.

Berk Oktay'ın Oynadığı Diziler

İlişki Durumu: Karışık/Can Tekin/2015

İlişki Durumu: Evli/Can Tekin/2016

Tatlı Bela Fadime/Levent/2007

Akasya Durağı/Murat/2008

Arka Sokaklar/Sinan/2009

Alev Alev/Murat/2012

Benim Hala Umudum Var/Hakan/2013

Aşktan Kaçılmaz/Berzan/2014

Savaşçı/Kaan/2017

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