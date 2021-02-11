Yasak Elma 98. bölüm izle! Yasak Elma 97. bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma 98. bölüm izle! Yasak Elma 97. bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

98. bölümü ile ekrana gelecek Yasak Elma, oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çekmeyi başarıyor. Yasak Elma 98. bölüm izle! Yasak Elma 97. bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta?

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. 98. bölümü ile 15 Şubat tarihinde yayınlanacak.

YASAK ELMA 97. BÖLÜM ÖZETİ

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Şafak Pekdemir

Barış Aytaç

Serkan Rutkay

Nesrin Cavadzade

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Bahtiyar Memili

Mert Altınışık

Gülenay Kalkan F

Nilperi Şahinkaya

YASAK ELMA 97. BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA 98. BÖLÜM İZLE!