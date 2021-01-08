Yasak Elma 93. bölüm fragmanı! Yasak Elma'ya flaş transfer!

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YASAK ELMA'YA FLAŞ TRANSFER

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar gibi bir çok ünlü ismi kadrosuna dahil eden Yasak Elma dizisi bomba bir transfer daha imza attı.Ünlü isim Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat verecek.

Kadrosunu Savaşçı dizisinden Berk Oktay'ı ve tecrübeli oyuncu Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimleri dahil eden Yasak Elma dizisi yeni sezona da güçlü kadrosuyla bomba gibi girmişti.

Yasak Elma dizisine bir bomba transfer daha yapıldı. Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YASAK ELMA'NIN YENİ KÖTÜSÜ

Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak. Böylece Yasak Elma yeni bir kötü ile tanışacak:

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Salim Levent Şahinkaya'nın büyükelçi olması nedeniyle ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de almıştır. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol almıştır. 2013-2014 sezonunda "Kim Korkar Hain Kurttan?" adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol almıştır. Nilperi Şahinkaya, 2014 yılında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaşmıştır.

2017 yılında "Deli Aşk" isimli sinema filminde rol almıştır. Ardından ise 2018 yılında yayınlanan "Yaşayamayanlar" isimli internet üzerinden yayınlanan Türk Vampir dizisinde "Melisa" karakterine hayat vermiştir. Karakomik Filmler 1, Kuzgun, Aynen Aynen ve son olarak Yeni Hayat gibi projelerde de yer alan Nilperi Şahinkaya, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

ÖDÜLLERİ

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödül (2005)

Avignon Tiyatro Festivali Özel Daveti (2005)

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü (2006)

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu, Kalp, (2019)

DİZİLER VE FİLMLER

2020 – Yeni Hayat (Nevin) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn) (Sinema Filmi)

2019 – Aynen Aynen (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Güneş) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Melisa) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Melodi) (Sinema Filmi)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Sandra) (TV Filmi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Temmuz) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Aslı) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Şeyma) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp ((Defne/Sedef) (TV Dizisi)

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mesude) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (Hande) (TV Dizisi)

YASAK ELMA 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!