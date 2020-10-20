Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma 81. bölüm izle!

Yasak Elma, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin 82. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 81. bölüm özeti! Yasak Elma 81. bölüm izle!

Fox tv ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma, oyuncu kadrosu, senaryosu ile her sezon ilgi çekmeyi başarıyor. Peki, Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma 81. bölüm özeti!

YASAK ELMA 81. BÖLÜM ÖZETİ!

Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLERDİR?

HALİT ARGUN (TALAT BULUT),

ENDER EKİNCİ (ŞEVVAL SAM),

YILDIZ YILMAZ (EDA ECE),

KAYA EKİNCİ (BARIŞ KILIÇ),

ZEHRA ARGUN (ŞAFAK PEKDEMİR),

LİLA (BUÇE BUSE KAHRAMAN)

CANER ÇELEBİ (BARIŞ AYTAÇ),

YASAK ELMA 81. BÖLÜM İZLE!