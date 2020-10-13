Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle
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Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle

13.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:39

Yasak Elma dizisi 80. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 81. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI EKRANA GELDİ!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 81. yeni bölüm fragmanında; Halit, Ender ile Yıldız arasında geçen bir konuşmaya istemeden de olsa şahit olmuştur. Konuşmanın ana konusu da Kerim'dir. Diğer yandan Erim'in öğrendiği şeyler ise Halit'i tedirgin etmiştir. Şahika'nın yeni planıyla Ender ile Yıldız yeniden kılıçlarını çekmiştir.

Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle

Yasak Elma son bölüm full izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Kaya'nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız'ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız'ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender'in sinirle Yıldız'a söyledikleri Yıldız'ın hayatını alt üst edecektir.

Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle
Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle
Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle

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