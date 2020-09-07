Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
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Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
07.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:45

Yeni dizi Yasak Elma STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 76. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 76. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit'in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir.

Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma 20.00'de başlayacak.

YASAK ELMA 76. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

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