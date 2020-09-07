Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
STAR TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 76. Bölüm fragmanı yayınlandı!
Yeni dizi Yasak Elma STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 76. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 76. bölüm kesintisiz izle!
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit'in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir.
Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.
Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.
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Yasak Elma 20.00'de başlayacak.
YASAK ELMA 76. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert