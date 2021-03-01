Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma 100. bölüm izle, son (100) bölüm full izle!

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YASAK ELMA 101. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 100. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 100. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 101. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 101. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

YASAK ELMA 99. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Hasan Ali, Şahika'yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar. Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız'ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA 100. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma dizisinin 100. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.