Yasak Elma 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Yasak Elma 99. bölüm izle full izle!

Yasak Elma 100. bölüm izle! Yasak Elma 100. bölüm tamamı izle! FOX TV ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 100. bölüm seyret! Yasak Elma 100. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 100. bölüm tamamı izle! Yasak Elma 9921 son bölüm izle. Yasak Elma son bölüm izle. Yasak Elma 99. bölüm tamamı izle.

YASAK ELMA 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 99. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 99. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 100. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 100. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yasak Elma 100. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

YASAK ELMA 98. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA 99. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma dizisinin 99. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.