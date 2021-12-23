Yasak Elma'nın yıldızını kahreden haber

Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Hastalığı kısa sürede yendikten sonra işinin başına dönen Biran Damla Yılmaz bu defa dedesinin ölüm haberiyle yıkıldı.

BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Güzel oyuncu, 76 yaşındaki dedesi Şükrü Şen'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Biran Damla Yılmaz'ın dedesinin koronavirüs yüzünden vefat ettiği öğrenildi. Üzüntüden kahrolan Yılmaz, bugün sete de gidemedi.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz; Yasak Elma, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.