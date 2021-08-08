Yasak aşk itirafında bulunan Fatoş Yelliler'den imalı gönderme

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den bir mesaj daha geldi. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını itiraf eden Yelliler, ayetle gönderme yaptı. İşte detaylar...

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den gönderme geldi. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını açıklayan ve sonra Göz'ün ailesinden özür dileyen Yelliller, yine açıklama yaptı. Yellier, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Boşuna mı müjdelendi o ayet: "İnnallahe meassabirin Allah sabredenlerle beraberdir" mesajını gönderdi. Yelliler'in bu mesajla kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin