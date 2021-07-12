Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
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Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / Vahit Aldı - Haberler | Güncel

Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Anadolu'nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajını yasak olmasına rağmen doldurdu.

Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

KIRŞEHİR - Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Anadolu'nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajını yasak olmasına rağmen doldurdu.

İç Anadolu'nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Şantiye alanı olması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen plajda Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'na vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Savcılığı Plajı'nın restorasyon nedeniyle kapalı olmasına rağmen plajı doldurdu. Plajda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşlara plajın kapalı olduğunu hatırlatarak, çıkmalarını istedi.

Plaja girişin yasak olduğunu bilmeyerek gelen Emre Metin, bölgeye yurtdışından geldiğini ve bölgede çalışma yapıldığını bilmediğini, yemeklerini yedikten sonra çıkacaklarını söyledi.

Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Aldı

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