Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Denizli'de sokağa çıkma yasağına rağmen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıs akrabasının evinde yakalandı. Yasağı deldiği ve alkollü araç kullandığı için ceza verilen şahıs, hırsını kendisini görüntüleyen muhabirlerden çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü polis sıkı takibi sonrası kaçtığı akrabasının evinde yakaladı. Girdiği evden çıkarılan ve kısıtlama kararı başta olmak üzere 3 bin 150 TL para cezası ile alkollü şekilde araç kullanma gibi çeşitli suçlardan ceza yazılan şahıs, hırsını kendisini görüntüleyen muhabirlerden çıkardı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden şahsı polis sakinleştirdi.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlama kararı kapsamında polis ekipleri kent genelinde 'görevli yazısı' bulunmayan araçları durdurarak kontrol ettiği sırada 20 SS 686 plakalı otomobili durdurularak kontrol etmek istendi. S.M. isimli şahıs polis kontrol noktasına görünce ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Peşine çok sayıda polis ekibini takan S.M., isimli şahıs ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın peşini bırakmayan ekipler şüphelinin Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde bir akrabasının evine girdiğini belirledi. Girdiği apartman dairesinden çıkarılan ve alkollü olduğu belirlenen şahıs zorluk çıkarıp, polise mukavemet göstermek isteyince bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi.

MUHABİRLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

Bölgeye gelen ekipler şahsa kısıtlama kararını delip dışarı çıkmak ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçundan ceza yazdı. Şüpheli şahıs yaşananların acısını ise olayı görüntüleyen muhabirlerinden çıkardı. Muhabirlere küfür ve hakaretler eden S.M'yi polis güçlükle sakinleştirirken, cezai işlemin ardından şüpheli tekrar akrabasının evine gönderildi.

Kaynak: İHA