Yasağa rağmen düğün yapan AK Partili vekilden garip savunma: İkram yapmasak 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler Korona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen oğluna bin 500 davetlinin katıldığı bir düğün yapan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, kendisine yöneltilen eleştirilere "Ben Ağrılıyım. İkram yapmadan yollasak 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman'a Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında bin 500 davetlinin katıldığı görkemli bir düğün yaptı. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Yaman, düğün yaptığı için pişman olmadığını belirterek "Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNLERE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Koronavirüs vakalarının düğün nikah gibi toplu etkinliklerde artması ile birlikte geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayıp korona vakalarının önüne geçmek için tedbirler almıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girmişti. Buna göre, sokak ve kır düğünleri tamamen yasaklanırken, 'nikah töreni' şeklinde yapılacak düğünlere de 1 saatte bitirme kısıtlaması getirilmişti.

YASAĞA RAĞMEN DÜĞÜN YAPTILAR

Uygulanmaya başlanan düğün yasağına rağmen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a yaptığı düğün sosyal medyada büyük tepki topladı. Bin 500 davetlinin katıldığı törende Hüseyin Yaman, hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Tepki çeken düğünle ilgili eleştirilere yanıt veren Yaman, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikah töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene 'gelme' diyemem ki.

"15 DAKİKA AŞTIK SADECE"

Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler."