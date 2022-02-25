DİYARBAKIR (İHA) - Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği 26 şüpheli yasa dışı bahis çetesi, adliyeye çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. Çalışmalar sonucu Diyarbakır ve İstanbul merkezli yasadışı bahis çetesine yaptığı operasyonlar sonucu 32 adrese 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Çökeltilen çete, Diyarbakır Adliyesine çıkartıldı.