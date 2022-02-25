Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldıDİYARBAKIR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği 26 şüpheli yasa dışı bahis çetesi, adliyeye çıkartıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği 26 şüpheli yasa dışı bahis çetesi, adliyeye çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. Çalışmalar sonucu Diyarbakır ve İstanbul merkezli yasadışı bahis çetesine yaptığı operasyonlar sonucu 32 adrese 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Çökeltilen çete, Diyarbakır Adliyesine çıkartıldı.

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title