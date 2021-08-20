Yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırılmıyor
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Yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırılmıyor

Yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırılmıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Terkos Gölü'nde yaptığı denetimde, 700 metre uzatma misina ağa el konulurken, 2 kişiye 11 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Terkos Gölü'nde yaptığı denetimde, 700 metre uzatma misina ağa el konulurken, 2 kişiye 11 bin TL idari para cezası uygulandı. Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapanlara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri ve Sivil Toplum Örgütü İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımı ile birlikte Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde kullanımı uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 700 metre uzatma misina ağa el konulmuştur. Denetim esnasında ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 40 adet yaklaşık olarak 70 kg ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. 2 kişiye 11 bin 90 TL idari para cezası uygulandı. terkos göl denetim yasak av ceza

Kaynak: Habermetre

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