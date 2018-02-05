Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem için ders başı yaptı.

Hafik Süleyman Aydın İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda konuşan Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi. Eğitim ve öğretim konusunda başarılı olunabilmesi için neler yapılması gerektiğinden bahseden Karakaş, Zeytin Dalı Hareketı'ndaki Mehmetçikler için de zafer dileğinde bulundu.

Program sonrasında Kaymakam Karakaş başkanlığında öğretmenlerle, uyuşturucu, okul güvenliği, trafik ve servisler, asayiş ve eğitimle ilgili diğer konuların yer aldığı toplantı düzenlendi.

Programa Hafik İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.