Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Z.B. (13) isimli çocuk, yarışmadan kazandığı bisikleti ile seyir halindeyken yoldan geçen kamyonetin altında kaldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Z.B. (13) isimli çocuk, yarışmadan kazandığı bisikleti ile seyir halindeyken yoldan geçen kamyonetin altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde, Trabzon'un Araklı ilçesi eski Sürmene köprüsü mevkiinde Z.B. isimli kız çocuğu yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken, o esnada seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından küçük kız Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Z.B. isimli kız çocuğu bisikletini o gün Araklı'da düzenlenen bir yarışmada kazanmıştı. Yöre halkı geçen hafta da aynı yerde bir kız çocuğuna arabanın çarpması sonucu yaralandığını ifade ederken, en kısa zamanda burada bir önlem alınmasını istediler. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı