Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi
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Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi Muğla'da haftalarca süren orman yangınlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi

MUĞLA - Muğla'da haftalarca süren orman yangınlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yarış drone'u ile Bodrum İçmeler ve Çökertme civarındaki orman yangınları ve sonrasını görüntüleyen Emrah Kılıç'ın hazırladığı klip ile dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisiyle haftalarca süren Muğla'daki orman yangınlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Drone pilotu Emrah Kılıç orman yangınları ve sonrasını yarış drone'u ile görüntüledi. Bodrum İçmeler ve Çökertme civarında yanan ormanlar yarış drone'u ile görüntülendi. Görüntülerde yanan ormanların yakınından hızla geçen drone dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Yangın sonrasında Çökertme civarındaki ormanların küle dönmüş hali çekilen görüntülere yansıdı. Kılıç'ın hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi
Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi
Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi
Yarış drone'u ile orman yangınları görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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