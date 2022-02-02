Yarının Sınırında nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Yarının Sınırında filmi oyuncuları kim? Yarının Sınırında konusu!

Yarının Sınırında nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Hiroshi Sakurazaka'nın yazdığı, 2004'te yayınlanan All You Need Is Kill adlı Japon light novelinden uyarlanan 2014Filmin başrollerini Tom Cruise ve Emily Blunt paylaşmaktadır. Film Dünya'nın bir yaratık ırkı tarafından saldırıya uğradığı bir gelecekte geçmektedir. Yarının Sınırında oyuncuları kim? Yarının Sınırında konusu nedir?

YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

YARININ SINIRINDA OYUNCULARI

Yarının Sınırında oyuncuları arasında Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton gibi isimler bulunuyor.

YARININ SINIRINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

2009'un sonlarında 3 Arts Productions kitabın haklarını satın aldı ve Warner Bros.'a sattı. Çekimler 2012'nin sonlarında başladı ve İngiltere'deki Leavesden Studios, Trafalgar Meydanı ve Saunton Sands'da yapıldı. 9 şirket görsel efektleri ele aldı.

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