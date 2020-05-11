Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında oyuncuları ve Yarının Sınırında özeti!
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Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında oyuncuları ve Yarının Sınırında özeti!

Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında oyuncuları ve Yarının Sınırında özeti!
11.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:27

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yarının Sınırında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yarının Sınırında konusu, özeti ve Yarının Sınırında oyuncaları gibi konuları mercek Yarının Sınırındaa alıyoruz. Yarının Sınırında filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yarının Sınırında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarının Sınırında filmini izleyecek olanların merak ettiği Yarının Sınırında konusu nedir, Yarının Sınırında oyuncuları kimler ve Yarının Sınırında özeti gibi konuları inceliyoruz.

YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte Mimics adı verilen bir uzaylı yarışında kovan görünümlü uzaylılar amansız bir saldırı sonucu dünyayı ele geçirirler. Bir çok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletirler. Dünyada hiçbir ordu onların ne hızına ne silahlarının gücüne ne de telepatik olarak emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Ama şimdi , dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmiştir ve ikinci bir şansları yoktur.

Lt. Col. Bill Cage daha önce hiç savaşa girmemiş bir kumandandır. Bu görev onun için bir intihar görevinden başka birşey değildir, Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat imkansız da olsa cehennem gibi bir günde uyanır ve tekrar tekrar ölüp ölüp dirilip savaşmaya zorlanır. Uzaylılarla direk etkileşime girmesi onu bir zaman döngüsünün içine sokmuştur. Fakat her geri dönüşünde Cage daha güçlü , daha zeki ve Mimics'lerle başa çıkabilir hale gelmektedir.

YARININ SINIRINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Charlotte Riley, Jonas Armstrong

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2014 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Haziran 2014 Cuma

Senaryo: Hiroshi Sakurazaka, Dante Harper

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