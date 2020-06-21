Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
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Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu illerimizde maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

21.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:23

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 LİRA CEZA KESİLECEK

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

48 İL GENELİNDE YASAK VAR

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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