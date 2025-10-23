Haberler

Yarın okullar tatil mi, 24 Ekim Cuma tatil mi?

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru etkisini artırarak taşkınlara neden oldu. Yoğun yağmurun ardından dereler taştı, su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, kısa sürede oluşan sel nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.

Foça'da adeta felakete dönüşen yağış, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. İlçede yaşayan bir vatandaş, "Sular evin içine kadar girdi, eşyalarımız mahvoldu. Çok zor durumdayız, Allah herkesin yardımcısı olsun" diyerek yaşananları anlattı. Öte yandan, selde kaybolduğu bildirilen bir kişiyi bulmak için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 24 Ekim Cuma günü okullar tatil edilecek mi?

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise tamamen mahsur kaldı. Rögarların taşması sonucu birçok cadde trafiğe kapandı, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan dere, yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular bir otomobili sürükleyerek dere kenarındaki bariyerlere kadar getirdi. Selin şiddetiyle birlikte birçok araç sulara kapıldı, evlerin bahçeleri tamamen suyla doldu. Denizin taşması nedeniyle Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım durma noktasına geldi; bazı sürücüler uzun süre araçlarında mahsur kaldı.

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Foça'ya metrekareye 120 kilogram yağmur düştü. Karaburun'da bu miktar 50, Aliağa'da ise 35 kilogram olarak ölçüldü. Yağışın etkisiyle Foça'nın cadde ve sokakları göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Belediye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

"BÖYLE BİR YAĞMUR HİÇ GÖRMEDİM"

Foça'da 32 yıldır yaşayan 66 yaşındaki Recep Yıldız, "Bugüne kadar böyle bir yağmur görmedim. Evleri, sokakları su bastı, herkes perişan oldu." dedi. Evi suyla dolan Gönül Sekitaş (60) ise, "Sular eve kadar girdi, her yer mahvoldu. Allah herkesin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ KAYIP

Foça'da meydana gelen sel felaketi sırasında bir kişinin sulara kapıldığı bildirildi. İzmir Valiliği, kayıp vatandaş için arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 24 EKİM CUMA TATİL Mİ?

Şiddetli yağışın ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu okulların durumu oldu. Ancak şu ana kadar yetkililerden herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Gelişmelerin Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

