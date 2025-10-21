Yarın okullar tatil mi, 22 Ekim Çarşamba okul yok mu?

Ekim ayının ortasından bu yana etkisini gösteren ani sıcaklık düşüşleri ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Bu nedenle aileler, Hatay Valiliği ve ilgili kurumların olası tatil kararlarına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 22 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair tüm gelişmeler…

22 EKİM ÇARŞAMBA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yarın (Salı) Kıyı Ege bölgesinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den yapılan bir diğer uyarıya göre; yarın (Salı) doğu bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) gerçekleşmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşlara sel, su taşkını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Bugün Van çevresinde etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, bölgede sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.