İstanbul Silivri'de gerçekleşen depremler sonrasında İstanbul Valiliği tarafından okullarda 2 günlük tatil kararı alındı. Depremi çevre illerde hissedilmesi nedeni ile komşu illerde de okul tatili haberleri geldi. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi 25 Nisan Cuma?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların tatil edilmesi ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

25 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada "Perşembe ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.